Sabato 25 settembre alla Chiesa di Castel Raniero, le ACLI di Faenza e Castel Raniero e l’Associazione di Volontariato “Comitato di Amicizia”, rendono omaggio a Maria Laura Ziani, instancabile promotrice ed organizzatrice di numerose iniziative di carattere umanitario e sociale a favore dei più poveri del mondo.

“L’intensa attività di Maria Laura ha lasciato un segno indelebile nella nostra città ed ancor oggi la sua opera viene portata avanti da Organizzazioni non profit come il Comitato di Amicizia”.

Il Riconoscimento si inserisce nella serie denominata “I PRECURSORI”, giunta quest’anno alla terza edizione.

PROGRAMMA:

h. 18.00

S. Messa celebrata da Mons. Luigi Guerrini parroco di Errano e Castel Raniero

h. 18.45

Consegna della Targa “I Precursori” e presentazione di un breve profilo biografico di Maria Laura Ziani realizzato dal Comitato di Amicizia

h. 19.15

Buffet con animazione musicale a cura di Pietro Bandini (Quinzàn)

“I precursori” è una iniziativa di ACLI Faenza per conservare la memoria di quelle persone che hanno sempre lottato nella loro vita in modo libero, volontario e gratuito per il bene della comunità in cui hanno vissuto.

Persone non sempre inquadrabili facilmente all’interno di categorie predefinite, a volte scomode, forse non sempre pienamente comprese, ma sicuramente lungimiranti, capaci di capire ed interpretare le traiettorie della storia, prima di chiunque altro e di costruire entità che poi sono rimaste nel tempo ed hanno prodotto frutti copiosi.