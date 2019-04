Con una iniziativa che si svolgerà MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 presso la Chiesa di Pergola, le ACLI di Faenza, in collaborazione con ISTEC CNR, intendono, rendere omaggio a Gian Nicola Babini, Direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici dal 1985 al 2008, e promotore ed organizzatore di innumerevoli iniziative ed attività conosciute ed apprezzate in tutto il mondo. Se Faenza oggi può vantare uno dei poli di ricerca più qualificati a livello nazionale ed internazionale gran parte del merito va sicuramente a Babini. L’iniziativa si inserisce e da il via ad una serie di eventi dedicati a “I PRECURSORI”.

L’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC-CNR) si configura come l’unica struttura di ricerca del CNR, e la più grande struttura italiana operante nel paese con programmazione poliennale, specificamente indirizzata allo studio globale dei materiali ceramici. ISTEC-CNR ha la sua sede a Faenza. Le attività dell’ISTEC-CNR, coerentemente alla missione del CNR, riguardano attività di ricerca, iniziative di sostegno alla formazione, alla valorizzazione e disseminazione dei risultati. Il Personale consta di 40 dipendenti di ruolo CNR e altre 15-20 unità di personale temporaneo a vario titolo: assegnisti, contrattisti, ospiti stranieri, dottorandi, tirocinanti e studenti in tesi.

“I Precursori” è una iniziativa di ACLI Faenza per conservare la memoria di quelle persone che hanno sempre lottato nella loro vita per il bene della comunità in cui vivevano, ottenendo spesso grandi riconoscimenti fuori dalle mura domestiche, ma pochi e sicuramente non adeguati, in patria. Persone in molti casi non inquadrate politicamente, a volte scomode, forse non sempre pienamente comprese, ma sicuramente lungimiranti, capaci di capire ed interpretare le traiettorie della storia, prima di chiunque altro e di costruire entità che poi rimarranno nel tempo e produrranno frutti copiosi.