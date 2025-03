La Spiga d’Oro, il premio nazionale indetto dall’Unione Sportiva ACLI, è stato assegnato a Walter Raspa, presidente dell’US ACLI di Ravenna. La cerimonia di consegna del premio è avvenuta venerdì 28 febbraio al Salone d’Onore, nella sede del CONI di Roma.

La Spiga d’Oro è un riconoscimento conferito ai dirigenti dell’Unione Sportiva ACLI che si sono distinti per il loro impegno e contributo nel promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, educazione e benessere. Il premio simboleggia la crescita e la diffusione dei valori dello sport all’interno della comunità, in linea con la missione dell’US ACLI di rendere l’attività sportiva accessibile a tutti.

Nato nel 1950, Raspa, a 10 anni, inizia il suo primo approccio allo sport nel suo paese, Petacciato(Molise); frequenta la parrocchia giocando a calcio e calcino (parroco Don Armando, Don Peppe Biondi, poi Don Matteo Moccia) , fino all’età di 19 anni con i giovani petacciatesi partecipando a diversi tornei locali .

Nel 1965 vince i campionati studenteschi corsa campestre Allievi a S.Salvo(CH), Istituto IPSIA.

Nel 1966 effettua un provino calcio nei giovanissimi Scuola Calcio Chieti.

Dal 1969 al 1975, permanenza Arma Carabinieri(Porto S.Elpidio-SETAF Livorno-Scuola Sott.li Velletri) impegnato nelle podistiche, partecipa ai Campionati Pallavolo Militari ad Ancona-Iesi con torneo finale presso la Legione CC di Parma,

Dal 1975 a S.Stefano Ravenna inizia l’impegno con US ACLI Ravenna , fra i promotori del nascente Comitato Sportivo, ne diventa Presidente Provinciale US ACLI impegnato nel Circolo Acli S.Stefano con iniziative di Atletica leggera , calcio nell’ATLAS, Podismo, poi Ciclismo.

-per quattro anni consecutivi,1976-1977-1978-1979 partecipazione alla 100 Km. del passatore FIRENZE-FAENZA

-Campionati di Calcio Amatori e 3 Categoria, Torneo della Paglia Città di Ravenna.

Gioca all’incontro di Calcio “Stadio Benelli di Ravenna gremito” NAZIONALE CANTANTI contro Rappresentativa Comune e Associazioni Ravenna(Partita del Cuore) , iniziativa di Solidarietà.

CICLISMO:

-:Ravenna/Petacciato(CB) in bici Km.400 in tre giorni(1991)

-Giro della Toscana-(1995)Giro dell’Umbria(1996)

– PELLEGRINAGGIO IN BICI:S.STEFANO RAVENNA-LOURDS KM.1460 in 7 giorni-(2003)

-Giro della Sicilia-Giro della Sardegna- Ravenna/Teano(sulle strade di Garibaldi nel 100 anniversario)

-Giro del Delta del Po-PASSO DELLO STELVIO.-Ravenna/Venezia.-Giro Monti Sibillini-.

-Partecipazione al Cicloraduno Nazionale di Ciclismo a Numana.

-Pellegrinaggio Ravenna-S.Giovanni Rotondo in bici Km,800.

-Pellegrinaggio Ravenna –Santiago di Compostela con partenza da S.Pierr de Port (2016)

-Giro del Molise.(2024)

– 2025-14/15 giugno organizza :IN BICI- RAVENNA-CITTA’ DEL VATICANO PER IL GIUBILEO DELLO SPORT

Il gruppo” i ciclest’ acli de’ pri’t’ “ , se pur ridotto rispetto ai 100 iscritti dei primi anni, continua ad organizzare pellegrinaggi/ raduni vari con lo scopo di sviluppare l’amicizia fra le persone.

-dall’Aprile 2024 a Gennaio 2025 Commissario US ACLI a Ferrara.

-attualmente è presidente provinciale US ACLI Ravenna.

Iniziative di SOLIDARIETA’ SPORTIVE:” SENTINELLE nel TERRITORIO COSTRUTTORI DI SOLIDARIETA’”

-Promuove aiuti per l’accoglimento di famiglie albanesi che arrivano a Ravenna.

-Promuove e sviluppa iniziative di solidarietà attraverso l’Associazione Famiglia a S.Stefano e Ville Unite per aiutare le famiglie povere / in difficoltà.

-Promuove una raccolta aiuti per i paesi della ex Jugoslavia, consegnano direttamente pacchi di viveri e vestiari al Vescovo di Dubrovink.

-Organizza una spedizione di aiuti a S.Giuliano di Puglia che viene consegnato direttamente nella palestra al comune e Caritas locali.

-Organizza e promuove aiuti per la città dell’Aquila colpita dal terremoto, consegnando direttamente alle Acli Aquila gli aiuti raccolti.

-Organizza una raccolta fondi per il Burundi promossa dal Card.Tonini; con la raccolta viene costruita una casettina in legno in un villaggio del Burundi (davanti alla porta in legno la scritta ACLI S-STEFANO RAVENNA).

-Promuove una raccolta fondi per la ricostruzione di una scuola / asilo del Modenese –

-Promuove una raccolta fondi per il terremoto nelle Marche e in Umbria che vengono consegnati direttamente al parroco di Amatrice.

-Promuove all’interno del Circolo ACLI S.STEFANO RAVENNA tornei di calcio balilla.

-Organizza incontri sportivi sulla salute e prevenzione nello sport.

.Fa parte della Presidenza Prov.US ACLI e ACLI Ravenna ,Regionale ACLI ER.

Responsabile del Gruppo Cicloturistico US ACLI .