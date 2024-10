Doppio podio per il team faentino Martelli Racing Kart all’ultima tappa del campionato ACI Csai Coppa Italia di Kart sul Circuito di Pomposa(FE).

Nella categoria con il cambio Kz/N, Alex Lama, dopo aver ottenuto un ottimo terzo crono in qualifica, nella prefinale ha ottenuto una quarta posizione al termine di una lotta molto serrata, qualificandosi quindi per la finale. Nella finale Lama ha battagliato duramente con i primi 4 piloti ed è riuscito a conquistare la terza posizione, conservandola fino al traguardo finale.

L’altro pilota del team, Kevin Collini, nella categoria monomarcia ha ottenuto un secondo posto nelle qualifiche, mentre purtroppo nella prefinale la rottura del motore lo ha relegato a partire in fondo al gruppo in finale. Durante la gara, però, Collini ha portato in pista una prestazione eccezionale, rimontando posizione su posizione e ottenendo alla fine un ottimo secondo posto.