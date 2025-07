Una stagione divisa tra il campo e la panchina. Sarà un’annata davvero ricca di impegni quella che attende Achille Lazzari, pronto al suo esordio da assistente allenatore nel settore giovanile della Raggisolaris Academy, ruolo che però non gli toglierà la canotta della Divisione Regionale 1. Una bella soddisfazione per il 20enne forlivese che tra poche settimane sosterrà l’esame per diventare allenatore regionale.

Lazzari, nato a Forlì il 9 gennaio 2005, ha vestito i colori della Raggisolaris Academy nella stagione 2022/23 con l’Under 19 Gold, giocando anche in C con i Baskers Forlimpopoli, società nella quale è rimasto nell’annata successiva anche per giocare le giovanili. Nel 2024/25 però ritorna all’Academy dividendosi tra Under 19 Eccellenza e Divisione Regionale 1, facendosi valere in entrambi i campionati.

“Allenare mi affascina molto – spiega – e ho deciso di iniziare questo nuovo percorso affiancandolo a quello di giocatore, che non voglio lasciare. Poterlo fare nell’Academy sarà stupendo, perché in questa società si lavora molto bene dal lato tecnico e umano e nei mesi scorsi ho imparato tanto, vedendo gli allenatori allenare ogni giorno. Credo che l’Academy sia una delle società del territorio che riesce a far crescere meglio i giovani e questa esperienza mi servirà tantissimo per migliorare dal lato umano e tecnico. Poi ovviamente c’è la Divisione Regionale 1 dove darò il massimo, perché giocare a pallacanestro è stupendo e mi diverte tantissimo”.