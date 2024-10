“Relativamente alle palazzine di Via Patuelli, segnaliamo: Che nel 2022 sono state 3 le segnalazioni riguardo il tema dei topi, nel 2023 c’è stata una segnalazione e nell’anno in corso 1.

Tutte le segnalazioni hanno ricevuto una pronta risposta e un intervento nell’arco di pochi giorni.

Nessuna segnalazione ha riguardato presenza di topi nell’edificio ma il semplice danneggiamento delle esche poste all’esterno dell’edificio. Abbiamo quindi provveduto alla riparazione o alla loro sostituzione.

Ci preme però segnalare che negli edifici di Via Patuelli, a partire dal 2021 si sono succedute diverse attività volte al miglioramento del decoro e alla convivenza rispettosa tra gli inquilini.

Fra queste ricordiamo numerosi progetti, grazie al finanziamento del Bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna che Acer Ravenna si e’ aggiudicato anche per il 2022, progetti per aumentare la sensibilità verso il decoro e la cura degli spazi comuni, la costruzione dell’antiribalta per i cassonetti di Hera e l’attività di decorazione degli stessi da parte degli abitanti che hanno preso parte all’attività.

Si sono svolti numerosi incontri con i referenti di Hera e i capi scala per migliorare e aumentare la qualità del conferimento dei rifiuti. Sono state sgomberate parti comuni dell’edificio che erano state utilizzate indebitamente come deposito.

Infine ci è stato segnalato che alcuni bidoni sono utilizzati dai chi non abita nel palazzo e questo crea disagio e disordine, per cui stiamo ragionando su una possibile soluzione che non impatti troppo sul normale conferimento di chi ha diritto a utilizzare quei contenitori.

Su quanto segnalato da Veronica Verlicchi e Alberto Ferrero e pubblicato domenica, riportiamo di seguito le spese di manutenzione per l’Edilizia Residenziale Pubblica per il territorio del Comune di Ravenna:

– nell’anno in corso, ad oggi 1.671.706,22€;

– nel 2023: € 2.156.843,37;

– nel 2022: € 2.119.851,42;

– nel 2021: € 2.118.831,60.

Nota bene: tutti gli importi sono la somma di disponibilità da monte canoni e finanziamenti regionali o statali per ripristini e interventi di messa a norma.

Inoltre, si segnalano interventi straordinari specifici:

– edificio di Via Patuelli n. 10-16 e 18-20, eseguiti interventi per il bonus facciate per € 363.172,64 e bonus 110% per € 2.360.853,62 (i lavori sono terminati il 31.12.2023);

– edifici di Via Missiroli n. 1-5-9, e’ stato approvato il Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione per € 1.725.199,57 (finanziamento PNC, i lavori sono in corso di esecuzione);

– edificio di Via Caorle 12, è stato approvato il Quadro Tecnico Economico a consuntivo di € 807.630,45;

– edificio di Via Gatta 11-13, approvato Quadro Economico a Consuntivo per € 224.605, 38.

Si sottolinea anche che numerose sono le iniziative di prossimità, di vicinato come di mediazione sociale attivate da Acer e i Patti sottoscritti con vari soggetti, tra cui:

Per i “Patti per i beni comuni”:

– Casa Volante, collaborazione ARCI, Ortisti di Strada, gli Ortisti hanno ripulito la struttura, svuotato la stanza e organizzato una serie di attività rivolte ad assegnatari Erp e cittadini di diverse fasce d’età;

– Via Suzzi, collaborazione con Linea Rosa che ha promosso nuovamente l’attività motoria per “Le Rose di ACER” e cittadine, le “Rose di Acer” hanno assunto più compiti rispetto alla gestione parti comuni, ed in collaborazione con Villaggio Globale e’ stato aperto uno Sportello Sociale;

– il Frutteto Sociale, varie iniziative ecologiche e culturali;

– ex Gullinsieme, Via Gulli n. 249B, nella saletta condominiale gia’ destinata anche a libreria condominiale, dal 2023 e’ stato aperto lo Sportello Sociale ‘- Punto d’Ascolto “Movalà”, Progetto di Villaggio Globale in collaborazione con la Fondazione Del Monte – varie iniziative di socializzazione e gestione decoro;

– Convenzione Acer, Comune di Ravenna e Auser per progetti di Sportello Sociale – Punti d’Ascolto nelle Salette di Via Eraclea n.33, Via S. Alberto e Via Butrinto 8 gestiti da Auser;

– in fase di rinnovo la Convenzione Acer, Comune di Ravenna e Auser per il Progetto “Orli e Trame” nella Saletta Condominiale di Via Eraclea 29;

Per i “progetti di prossimità”, numerose collaborazioni formalizzate anche in “Patti”:

– Hera (progettualità condivisa per la gestione del corretto conferimento dei rifiuti), collaborazione con il Consiglio Territoriale di Roncalceci (progetto per l’integrazione tra i residenti di via Malmesi e il territorio di Filetto), Progetto “Facciamo sostenibilità” (progetto partecipativo promosso con finanziamento della Regione E.Romagna, Bando Partecipazione 2022 per la rimozione e recupero delle bici abbandonate, decoro negli spazi comuni e recupero mobili usati), Ecovicini (realizzazione di antiribalta), Con-tatto (installazione di canestri, laboratori di musica e teatro ecc), Compagnia dei racconti (raccolta di storie di persone anziane ad opera di volontari), Sguardi in camera (mostra fotografica itinerante), Ri-apriamo le porte (progetto di riqualificazione della porta di via Lanciani 12) e Musica Classica (il direttore d’orchestra Paolo Olmi e Young Musician Eurpean Orchestra hanno offerto spazi di collaborazione per educare all’ascolto della musica classica).

Continua la collaborazione con Ludens per il diritto del gioco dei bambini (festa del diritto al gioco, laboratori in via Patuelli, Piazza Tattica in Piazza Medaglia d’Oro in collaborazione con i ragazzi di Con-Tatto, giornate di pulizia in zona Darsena in collaborazione con Ortisti e Legambiente, Patto di collaborazione con Cidas per pulizia cortile via Eraclea 27-31.

Nel 2024 è stato anche rinnovato il Protocollo di intesa per i casi di disturbi da accumulo con Hera, (Dipartimento di igiene e sanità pubblica, salute mentale e dipendenze patologiche) di e altri soggetti.

Nel corso dei precedenti 3 anni sono state rimosse 175 auto abbandonate sul Comune di Ravenna (70 nel 2021, 63 nel 2022, 42 nel 2023 e 51 nell’anno in corso). “