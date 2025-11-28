La Presidente di Acer Ravenna, Lina Taddei, interverrà all’apertura del convegno “Alleanza per la Casa: modelli e innovazione per il diritto all’abitare”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e in programma il 4 e 5 dicembre a Bologna (Sala 20 Maggio – Viale della Fiera 8), in qualità di Coordinatrice Regionale delle ACER dell’Emilia-Romagna.

Il suo intervento è previsto all’interno del Panel 1 dedicato a “Territori che cambiano: trend, scenari emergenti, la domanda di casa e nuove opportunità per lo sviluppo”, subito dopo l’assessore regionale Giovanni Paglia e la presidente della Commissione speciale crisi alloggi del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, collegata da remoto.

Un confronto regionale sui nuovi modelli dell’abitare

Il convegno riunisce amministrazioni, enti locali, associazioni e soggetti economici impegnati sulle politiche abitative. La giornata del 4 dicembre prevede una serie di interventi che coinvolgeranno, tra gli altri, Angelina Mazzocchetti e Valeria Ardito dell’Area Statistica e Sistemi Geografici della Regione Emilia-Romagna, Valentino Minarelli del SUNIA Emilia-Romagna, Matteo Prosperini della Caritas di Bologna e Lanfranco De Franco, Vicesindaco di Reggio Emilia e delegato ANCI Emilia-Romagna, oltre a un contributo video di Tanguy Desrousseaux della European Investment Bank. Nel pomeriggio, il Panel 2 sarà aperto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e proseguirà con gli interventi di Stefano Betti (ANCE), Gianluca Rusconi (Confindustria Emilia-Romagna), Barbara Lepri (Legacoop Emilia-Romagna), Paolo Vincenzi (CNA Costruzioni ER), Marco Galante (Confcooperative Habitat ER), Roberto Reggi e Livio Cassoli (Cassa Depositi e Prestiti).

Il 5 dicembre il programma si concentrerà sulle esperienze italiane ed europee di housing sociale, con contributi del Politecnico di Torino, del Parma Housing Center, di cooperative che operano nella rigenerazione urbana, oltre a due presentazioni video provenienti da Austria e Repubblica Ceca. Le conclusioni saranno affidate all’assessore Giovanni Paglia.

Il ruolo delle ACER nel sistema abitativo regionale

L’intervento di Taddei, nel suo ruolo di coordinamento delle ACER dell’Emilia-Romagna, si inserisce nel percorso di confronto aperto dalla Regione sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico, sulla domanda abitativa emergente e sulle opportunità di innovazione dei modelli gestionali.