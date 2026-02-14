Accordo per recuperare Casa Ghigi. “Uno sportello anagrafe torna in centro e uffici della Holding”

Nella cornice di Casa Ghigi è stato presentato questa mattina il progetto preliminare di recupero del palazzo dell’ex Anagrafe di via Gardini. Gli spazi, chiusi dal 2007, saranno riqualificati grazie a un accordo tra Comune e Ravenna Holding: qui tornerà uno sportello anagrafe e ci saranno gli uffici di Ravenna Holding o altre società che ne fanno parte. L’investimento è stimato 5milioni ed è interamente a carico della Holding. Ad oggi, si prevede che l’immobile possa tornare alla comunità per il 2030.