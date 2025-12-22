L’intesa siglata tra ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare e il Parco del Delta del Po si configura come un tassello di particolare rilievo in un percorso volto a rafforzare le capacità di cooperazione tra enti impegnati nella tutela e nella gestione sostenibile di ecosistemi complessi. L’accordo assume una valenza strategica non soltanto per la dimensione marino-costiera, ma anche per il coinvolgimento delle acque interne, ambito in cui ONTM sta consolidando un ruolo sempre più strutturato per lo sviluppo del Cluster nazionale delle acque interne e la promozione di iniziative dedicate alla rigenerazione, al monitoraggio ambientale e alla valorizzazione culturale e socioeconomica dei bacini idrici.

“Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con ONTM compiamo un ulteriore passo verso una gestione sempre più integrata e sostenibile del nostro patrimonio marino e costiero. Il Delta del Po è un ecosistema unico e fragile, che richiede collaborazione, visione comune e responsabilità condivisa. Questo accordo rafforza il nostro impegno per la tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e lo sviluppo di progetti innovativi in grado di coniugare conservazione e fruizione sostenibile. Lavoreremo insieme affinché il mare e il territorio diventino un modello di equilibrio e rigenerazione per le generazioni future”, ha dichiarato la Presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli.

“La sottoscrizione di questo protocollo con un soggetto virtuoso come il Parco del Delta del Po rafforza una collaborazione che valorizza l’esperienza maturata nella tutela degli ecosistemi marini, costieri e delle acque interne, con particolare attenzione alle zone umide. La condivisione di obiettivi e l’avvio di iniziative comuni insieme al mondo dell’impresa, agli enti locali, ai cittadini e ai diversi portatori di interesse consolidano un percorso orientato a una valorizzazione sostenibile del territorio, ampliando al contempo le attività di divulgazione, educazione ambientale e disseminazione scientifica, anche in raccordo con le progettualità di ONTM nel Cluster delle acque interne”, ha dichiarato la Coordinatrice ONTM per l’Emilia-Romagna Annagiulia Randi.

In una nota congiunta, il Presidente di ONTM Roberto Minerdo e il Direttore Generale Federico Ottavio Pescetto hanno sottolineato la valenza istituzionale del protocollo, richiamando come l’intesa rafforzi il coordinamento tra enti impegnati nella tutela degli ecosistemi marini, costieri e delle acque interne, ambito nel quale ONTM sta sviluppando il proprio Cluster. Il protocollo è stato definito un’occasione significativa per integrare competenze, metodologie e attività di monitoraggio e rigenerazione ambientale, valorizzando il ruolo strategico delle zone umide e dei territori di transizione. La nota evidenzia, inoltre, l’importanza della collaborazione nel potenziare iniziative di educazione ambientale, divulgazione scientifica e sensibilizzazione delle comunità e degli stakeholder, così da orientare l’azione comune verso un modello condiviso di gestione sostenibile e responsabile del patrimonio naturale.