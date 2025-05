Accordo fra Cerdomus e il Comune di Castel Bolognese per lo sviluppo sostenibile del territorio

Siglato un patto di collaborazione fra Cerdomus, Comune di Castel Bolognese e Unione della Romagna Faentina per la crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio. L’accordo è un ulteriore passo in avanti dopo la sottoscrizione, il 14 aprile dello scorso anno, della Carta di Intenti, alla quale parteciparono l’amministrazione castellana e diverse realtà del distretto industriale, fra cui appunto Cerdomus. La collaborazione sarà valida per i prossimi due anni e sarà rinnovabile per altri due anni. L’azienda metterà a disposizione risorse finanziarie per progetti in sintonia con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile identificati nell’Agenda 2030 dell’ONU.