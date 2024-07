Proseguono le verifiche dei carabinieri per individuare i responsabili dell’accoltellamento avvenuto a Milano Marittima, sul litorale ravennate, attorno alla mezzanotte tra venerdì e ieri a carico di un 21enne di origine magrebina residente nel Cesenate (Forlì-Cesena).

Il ragazzo, portato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, è stato operato e ricoverato nella Chirurgia d’Urgenza: per lui prognosi di una trentina di giorni per almeno tre fendenti tra addome e torace.

Il Pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di coltello.

Secondo quanto finora emerso, tutto è partito all’interno di un locale della zona della movida per banali motivi (uno sguardo tra due ragazzi) con conseguente chiarimento in strada. Una volta qui, il 21enne è stato prima centrato da una bicchierata in testa.

Quindi, dopo avere cercato invano di allontanarsi, è stato accoltellato. Al vaglio la posizione di un altro ragazzo che potrebbe avere interferito di proposito con il tentativo di dileguarsi del 21enne. I militari della locale Compagnia hanno già ascoltato sia il giovane ferito che le due comitive di ragazzi, tutti del Cesenate, presenti nel locale dove tutto ha avuto inizio.

Su quanto accaduto, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Cervia, Gianni Grandu, ha precisato di avere “piena fiducia verso i carabinieri che stanno facendo le indagini per arrestare gli autori di questo grave gesto. Valuteremo se costituirci parte civile per danno d’immagine della nostra località”.

Ci stiamo organizzando per mettere in campo ulteriori controlli per riuscire ad avere tolleranza zero”.

