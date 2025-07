Accoltellamento in pieno centro a Ravenna: 16enne ferisce un coetaneo dopo una lite

Paura nella tarda serata di martedì in piazza del Duomo, dove un minorenne nordafricano, già noto alle forze dell’ordine, ha accoltellato un ragazzo italiano del 2008 al termine di una lite scoppiata tra i due. L’episodio è avvenuto intorno alle 23.30, in una delle aree più frequentate del centro storico. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in un inseguimento. Il giovane straniero avrebbe poi raggiunto la vittima e sferrato un fendente alla zona lombare, fortunatamente non profondo. Nonostante la ferita, il ragazzo è rimasto cosciente, ed è stato subito soccorso dagli amici, che hanno allertato la Polizia. Le volanti della Questura sono giunte tempestivamente sul posto. Grazie alla descrizione fornita dai presenti, gli agenti hanno subito riconosciuto l’aggressore: un sedicenne nordafricano già noto per precedenti. Il ragazzo, nel frattempo, si era dato alla fuga. Le forze dell’ordine hanno allertato tutte le pattuglie e avviato una ricerca nella zona, anche tramite le telecamere di videosorveglianza del centro. Dopo circa 40 minuti, il sospettato è stato intercettato da una volante all’altezza di via Cavour – Porta Adriana. Una volta fermato, ha dichiarato di non sentirsi bene, richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Tuttavia, i parametri vitali risultavano nella norma: per questo motivo il ragazzo non è stato trasportato in ospedale, ma condotto in Questura a bordo della volante del 113 per l’identificazione e le procedure del caso. Il ferito è stato invece assistito dal personale sanitario, che ha prestato le prime cure in loco. Non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione ha riacceso le preoccupazioni legate alla sicurezza nel centro città, in particolare per quanto riguarda la presenza di minorenni recidivi coinvolti in episodi di violenza.