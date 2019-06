Accoltellamento in Darsena: si cercano ancora gli aggressori

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti, se quanto accaduto in Darsena sia collegabile alle aggressioni avvenute al Borgo San Rocco nei giorni scorsi o se sia un episodio non collegato. Nella tarda serata di martedì 11 giugno un tunisino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato accoltellato ad una gamba da una persona al momento non identificata. Il ferimento è avvenuto al termine di un’accesa discussione fra un gruppo di persone che i testimoni hanno descritto di origine nord-africana, di fronte alla caserma della Polizia locale in via D’Alaggio.

Il 29enne è stato soccorso dal personal e del 118 e ricoverato all’ospedale di Ravenna. Dopo l’aggressione, sono arrivati i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno dato il via alle ricerche dell’aggressore.