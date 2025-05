Accoltellamento a Massa Lombarda. Ferito un italiano di 50 anni. Arrestato invece da parte dei Carabinieri un peruviano di 35 anni.

La notizia è riportata dal Il Resto del Carlino. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta in un edificio abbandonato. È stato lo stesso 50enne, gravemente ferito ad una mano, dopo essere fuggito, ad allertare le forze dell’ordine, che hanno rintracciato il 35enne in un bar. Vedendo i militari, l’uomo è però fuggito in auto ed è quindi iniziato un inseguimento, terminato a Conselice. Il 5 maggio è attesa l’udienza di convalida dell’arresto.

La lite fra i due uomini e il successivo accoltellamento potrebbero essere nati da un debito di droga.