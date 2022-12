“Nell’ambito di tutte le attività legate all’accoglienza dei migranti della Ocean Viking – coordinate dalla Prefettura e che vedono il coinvolgimento delle istituzioni, dell’autorità sanitaria, delle forze dell’ordine, della Croce Rossa e del mondo del volontariato – il Comune di Ravenna, ringraziando fin da ora tutti coloro che a qualsiasi titolo si sono resi disponibili, sottolinea l’impegno del Servizio sociale e dell’Unità organizzativa Politiche per l’immigrazione, che garantiranno la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e l’attività di mediazione culturale e interpretariato.

Sarà quindi assicurata presenza di personale dedicato fino alla conclusione di tutte le operazioni di sbarco.

Gli assessorati coinvolti stanno inoltre coordinando l’attivazione di volontari che saranno a disposizione per quanto necessario al fine di garantire un’accoglienza generosa e partecipata da tutta la collettività.”