Ingresso gratuito a Palazzo Milzetti nel giorno del palio e promozione speciale per i faentini

Ingresso gratuito a Palazzo Milzetti in occasione del Palio del Niballo. Il Museo dell’Età Neoclassica consentirà il 23 giugno, giorno della giostra medievale di Faenza, l’accesso gratuito ai propri visitatori, dalle 13.30 fino all’ultimo ingresso disponibile delle 17.45. Il palazzo rimarrà aperto fino alle 18.30. Per gruppi con più di 15 persone è possibile anche prenotare visite durante la mattinata. A fianco poi della neonata FaenzaMuseiCard, che mette in rete il polo culturale con la Pinacoteca Comunale e il Museo Internazionale delle Ceramiche, vi è anche poi la Milzetti Card, varata lo scorso anno, per festeggiare l’anniversario di Felice Giani, rivolta ai faentini.