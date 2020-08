L’Amministrazione comunale e le Associazioni di Categoria hanno raggiunto un accordo sulla norma che riguarda l’accesso alle toilette dei pubblici esercizi. I turisti e i cittadini potranno accedere liberamente ai servizi igienici delle attività anche senza consumazione, ma i titolari degli esercizi potranno decidere di non consentire l’utilizzo delle proprie toilette in alcuni casi particolari. La norma, ancora in fase di approvazione, non convince tuttavia tutti i gestori.