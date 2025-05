L’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con CERPA, promuove un percorso formativo dedicato ai temi dell’accessibilità e del benessere ambientale, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e l’autonomia dei partecipanti nella progettazione di soluzioni inclusive. Rivolto principalmente ai tecnici, il percorso si articola in tre moduli che prevedono lezioni frontali al mattino dalle 10 alle 13.

Il primo modulo, dedicato all’analisi di contesto, si terrà giovedì 22 maggio. Il secondo, in programma giovedì 29 maggio, sarà dedicato all’edilizia pubblica e il terzo e ultimo modulo, previsto per giovedì 5 giugno sempre allo stesso orario, affronterà i temi dell’edilizia residenziale e degli edifici privati aperti al pubblico.

Gli incontri si svolgeranno in presenza a Faenza, presso il Teatro Sala Fellini (Piazza Santa Maria ad Nives, 2 – Faenza). Per ciascun modulo verranno riconosciuti 3 crediti formativi professionali (CFP) per Architetti, Ingegneri e Geometri. È possibile partecipare all’intero percorso o selezionare i singoli moduli di interesse, compilando l’apposito modulo online: https://tinyurl.com/formazione-accessibilita