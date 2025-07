Si è chiuso in questi giorni il primo, intensivo, periodo di prove e allestimento, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, de Gli Innamorati, nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, tratta dal capolavoro di Carlo Goldoni, adattato e diretto da Roberto Valerio. Un lavoro corale, interpretato da Claudio Casadio e Loredana Giordano, insieme a un talentuoso gruppo di giovani attori che comprende Valentina Carli, Leone Tarchiani, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Maria Lauria. Le prove dello spettacolo riprenderanno nella seconda metà di agosto, in preparazione della Prima Nazionale del 4 e 5 settembre al Teatro Romano di Verona nel prestigioso ambito dell’Estate Teatrale Veronese.

Un’estate di incessante attività per il Direttore Artistico Claudio Casadio, impegnato anche sul fronte dell’organizzazione delle Stagioni Teatrali 2025/26 degli spazi gestiti in Romagna e della terza edizione del festival “Colpi di Scena” che si terrà in settembre a Forlì e a Faenza, in cui, tra gli altri, saranno presentate diverse nuove produzioni con cui Accademia Perduta prosegue il proprio sostegno a nuove, giovani e interessanti intelligenze artistiche come Les Moustaches, bestfriend_teatro, Studio Doiz.

In questo periodo di intenso fermento lavorativo è stato riconosciuto ad Accademia Perduta il più alto punteggio nazionale tra i “Centri di Produzione 450” nelle valutazioni della qualità artistica per l’ammissione a contributo dei progetti del triennio 2025-2027 e dell’anno 2025 rilasciate nei giorni scorsi dal Ministero della Cultura. Accademia Perduta si conferma un Centro di eccellenza a livello nazionale e anche regionale, avendo ottenuto uno dei riconoscimenti più alti anche negli esiti del Bando della Regione Emilia-Romagna, per lo stesso triennio, ai sensi della L.R. 13/1999.

Riconoscimenti che premiano il lavoro pluriennale e ininterrotto della Direzione Artistica su nuove Produzioni, qualità e preparazione del personale artistico scritturato, capacità di qualificare e rinnovare l’offerta artistica nazionale, su una programmazione multidisciplinare con particolare attenzione alla valorizzazione della creatività emergente, sulle azioni di educazione e fidelizzazione del pubblico e sulla capacità di lavorare in sinergie di Rete con soggetti Istituzionali e altre realtà culturali.

“Essere accreditati quale primo Centro di Produzione in Italia e tra i primi nella Regione Emilia-Romagna per qualità artistica – afferma Claudio Casadio – sono importanti gratificazioni e conferme per il lavoro di ricerca artistica, costante, appassionata e particolarmente indirizzata alle nuove e giovani generazioni, che svolgiamo da tanti anni in Romagna. In questo momento di discussione sulle valutazioni per il Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo, io che non sono mai stato ‘attaccato’ a premi o primati, sento il dovere di ringraziare, insieme al condirettore Ruggero Sintoni, tutti gli Amministratori Comunali con i quali lavoriamo per la fiducia che sempre ci dimostrano e i nostri collaboratori per il loro lavoro”.

“Claudio Casadio e Ruggero Sintoni sono un punto di riferimento imprescindibile nel panorama artistico nazionale – aggiunge il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini -. Per il Comune di Forlì è un onore poter condividere con Accademia Perduta cartelloni di spettacoli teatrali e iniziative che ogni Stagione si rinnovano con elementi e protagonisti di altissima qualità, in una partnership consolidata che ci restituisce il valore, l’esperienza e la professionalità di entrambi i Direttori. Credo che il prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura rappresenti la giusta ricompensa per un Centro di Produzione, orgogliosamente romagnolo, che dialoga da sempre con pubblici diversi e diffonde un’idea di cultura inclusiva e trasversale. A titolo personale e a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ringrazio Claudio Casadio e Ruggero Sintoni per la loro capacità di offrire alla città di Forlì e al suo teatro, una proposta artistica e produttiva di grande pregio”.

Il sindaco di Faenza Massimo Isola dichiara «il Teatro Masini è uno dei poli pulsanti della vita culturale faentina, un simbolo amato e vissuto dalla nostra comunità, che ogni anno partecipa con entusiasmo e attenzione alla stagione teatrale proposta da Accademia Perduta/Romagna Teatri. L’alto riconoscimento ottenuto dal Ministero della Cultura premia una realtà che da anni lavora con rigore, visione e passione, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione e a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Come amministrazione, siamo orgogliosi di ospitare nel nostro teatro, inserito nella rete dei Teatri Storici d’Europa, una progettualità mai banale, che nasce in Romagna ma ha le carte in regola per parlare al Paese intero. Ogni Stagione, al Masini, arriva da Accademia Perduta una proposta artistica di altissimo livello, che porta in scena i grandi nomi della scena nazionale insieme a giovani interpreti e compagnie emergenti. Una qualità che il nostro pubblico riconosce e premia, anche attraverso una partecipazione sempre molto ampia. Accademia Perduta è una realtà che, con radici profonde nel territorio, ha saputo costruire un modello culturale capace di generare valore e bellezza, coinvolgendo città, cittadini e istituzioni in un percorso condiviso di crescita culturale e civile»

«Accademia Perduta/Romagna Teatri si conferma un’eccellenza culturale nel panorama locale e nazionale, come dimostrano gli importanti riconoscimenti ottenuti da parte del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna», commentano il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni e l’assessora alla Cultura Caterina Corzani. «Il Teatro comunale Goldoni rappresenta un presidio culturale strategico per la città e il territorio, e il rapporto con Accademia Perduta si inserisce all’interno di una visione culturale condivisa con l’Amministrazione.»