Prosegue, domenica 14 marzo alle ore 17, il progetto con cui il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta al pubblico i suoi nuovi spettacoli di Teatro per Ragazzi in live streaming gratuito sulla piattaforma YouTube.

Lo spettacolo in scena e trasmesso sarà NASO D’ARGENTO di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti della compagnia Progetto gg, interpretato dalla stessa Grisenti con Elena Gaffuri. La pièce è una co-produzione di Accademia Perduta e Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole ed è tratta da una fiaba della tradizione popolare, raccolta da Italo Calvino in Fiabe Italiane.

La ricerca per la creazione di questo spettacolo parte dalla figura del cattivo! E dal cattivo arriva alla meraviglia della bugia.

La bugia è quella raccontata dal cattivo. Ma la bugia è anche quella raccontata da chi si deve salvare.

La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba di Calvino, che proprio come le sue sorelle cade nell’inganno del cattivo, ma che, a differenza loro, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo nelle sue verità, e così a mettersi nei suoi panni, raccontandogli a sua volta ciò che lui vorrebbe credere. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi infine salvare.

Il progetto guarda alla bugia creando un incantamento.

Usa la storia di Naso d’Argento per indagare il tema della bugia.

L’obiettivo del progetto è raccontare e per farlo è stata scelta una fiaba popolare, “perché le fiabe sono vere, sono una spiegazione generale della vita” (Calvino).

Verità e finzione, gioco e illusione, paura e meraviglia. I bambini sono maestri di tutto questo, e questa alla fine è solo una storia, una fiaba che portando in sé codici e temi che i bambini conoscono bene, permette loro di fare un’esperienza, immaginare, completare e costruire conoscenza.

Per assistere allo spettacolo collegarsi al canale YouTube di Accademia Perduta (www.youtube.com/accademiaperduta).

Il link diretto è disponibile anche sul sito e pagina facebook di Accademia Perduta:

www.accademiaperduta.it – www.facebook.com/accademiaperduta

I prossimi appuntamenti

La rassegna dei debutti in live streaming delle nuove produzioni di Teatro per Ragazzi di Accademia Perduta proseguirà domenica 28 marzo alle ore 17, con la nuova regia di Claudio Casadio: Il lungo viaggio del coniglio Edoardo, spettacolo liberamente tratto da Lo straordinario viaggio di Edward Tulane di Kate Di Camillo, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola. La quarta e ultima nuova produzione in programma domenica 11 aprile alle ore 17 sarà Barbablù, narrazione con musiche dal vivo della celebre storia di Charles Perrault, proposta da Marco Cantori della compagnia Teatro Perdavvero.