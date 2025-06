Sabato prossimo, 7 giugno, alle 21 gli allievi del secondo anno di Accademia Marescotti, guidati dell’attrice e regista Lucia Vasini portano in scena al Goldoni di Bagnacavallo “Invito a nozze” liberamente tratto da “Le nozze” di Anton Cechov

Lo spettacolo prende le mosse da un casting surreale che i dieci attori dovranno superare per interpretare i personaggi cecoviani. Alla fine saranno tutti scritturati e dopo tre mesi l’opera andrà in scena. Ma chi sarà il regista?

I dieci attori che hanno frequentato l’Accademia da novembre a oggi facendo formazione con Lucia Vasini approdano, per la prima volta nella storia di questa scuola, alla rappresentazione integrale di un classico degno di una vera e propria compagnia teatrale. Biglietto 15 euro; Info e prenotazioni 347 378 1889.

L’Accademia Marescotti rende noto che sono aperte le candidature alle audizioni per l’accesso ai corsi dell’edizione 2025/25 in programma per il 26 e 27 luglio; il 5 e il 6 settembre. Per informazioni: info@accademiamarescotti.it; 347 378 1889.