La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 18 giugno prossimo, una nuova mostra dal titolo: ‘ABA Ravenna: Arte e Cultura dal 1829’, promossa dall’Accademia delle Belle Arti di Ravenna.

Inaugurata solennemente nel 1829, l’Accademia è una delle cinque più antiche d’Italia ed ha alle spalle una lunga storia ed una ricca tradizione, in una città di cultura come Ravenna. Fra le varie collezioni, vanta una corposa raccolta di manifesti pubblicitari dai temi più disparati, con i quali è possibile apprezzare i primi passi compiuti dai pionieri della comunicazione, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

In quest’epoca, i maggiori artisti furono impegnati nella creazione di un linguaggio nuovo che, soprattutto nei manifesti, avrebbe trovato un fertile terreno per esprimersi. Nella magnifica cornice del Private Banking della Cassa di Ravenna, in piazza del Popolo, possiamo apprezzare alcuni dei più significativi e importanti manifesti della ricca raccolta di Aba Ravenna, dalle prime locandine della Biennale d’Arte di Venezia ai calendari illustrati, dalle pubblicità di beni di consumo ai servizi assicurativi.

Protagonisti, fra gli altri, il manifesto per il Giubileo 1900 indetto da Leone XIII e alcune pregevoli stampe che promuovono le innovazioni tecnologiche di massa della fine dell’Ottocento, le macchine per cucire, gli pneumatici e le biciclette.