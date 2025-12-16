Un’idea sicuramente intrigante e originale, come spesso accade nell’ormai radicata attività didattica dell’Accademia degli Studi di Ravenna, l’associazione culturale di Piazza Baracca che ospita il progetto Accademia Cinema Ravenna.
Nasce infatti un nuovo reality, basato su un’idea di Elisa Guzzo, con un format ancora confidenziale che verrà svelato presto.
L’Accademia ha intanto lanciato la selezione per individuare 18 attori e/o attrici – professionisti, emergenti o anche senza esperienza – fra i 13 e i 70 anni, che verranno suddivisi in tre gruppi a seconda del livello di conoscenza della lingua inglese: nessuna conoscenza, principianti, buon livello.
Ai candidati si richiede un primo video di presentazione, da inviare via whatsapp al n. 3489123524 o via email all’indirizzo accademiacinemaravenna@gmail.com.
I candidati ritenuti più idonei verranno tempestivamente contattati dall’Accademia per fornire tutte le informazioni e una prima spiegazione del progetto; verrà quindi mandato un copione per un secondo provino da effettuarsi in presenza.
Ogni ulteriore spiegazione verrà data in privato agli attori che si aggiudicheranno la parte.