Il ricavato andrà alle persone colpite dalle alluvioni di maggio.

Con Ottavio Dantone alla direzione e al clavicembalo e Alessandro Tampieri concertmaster, alle 21 verranno proposte musiche di Scarlatti, Finger, Torelli, Ariosti, Bononcini e Geminiani: sarà un concerto omaggio alla Regina Sofia Carlotta che, sottolineano da Accademia Bizantina, «fu una regnante illuminata, colta, anticonformista e coraggiosa, guidata dalla luce dell’arte e delle idee».

«Siamo molto felici di poter confermare il nostro concerto del 7 giugno al Teatro Goldoni di Bagnacavallo – aggiungono dall’ensemble di musica barocca – dopo settimane che hanno messo a dura prova il territorio in cui Accademia Bizantina è nata e ancora oggi ha casa. Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a sostegno delle persone colpite dalle recenti alluvioni in Emilia-Romagna, in particolare nei comuni della Bassa Romagna.

Speriamo che questa serata possa essere un’occasione per riunirci in un luogo amato e renderci utili contribuendo con un piccolo aiuto.»

Alle 20, presso il Ridotto del Goldoni, il concerto sarà introdotto da “Scopri il programma”, con il musicologo Bernardo Ticci.

I biglietti (con prezzi da 6 a 16,50 euro) si possono acquistare online su Vivaticket oppure prenotare telefonicamente, dalle 10 alle 13, al numero 0545 64330.

Il concerto, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.