Abuso dei dispositivi digitali: la Regione vara un piano per contrastare le conseguenze negative in bambini e adolescenti

Abuso digitale da parte di bambini e adolescenti. L’Emilia-Romagna vara un piano per contrastare le conseguenze negative del sovrautilizzo di smartphone e tablet. Il piano arriva al termine degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, durante i quali professori universitari, ricercatori, scrittori e formatori si sono confrontati sugli effetti che i dispositivi digitali possono avere sui giovani. Il mordi e fuggi di internet e dei social, evidenziano i dati, sta portando ad un calo della concentrazione, alla scomparsa di un pensiero profondo e di un pensiero critico. Produce una frammentazione cognitiva continua che si traduce in una difficoltà a sostenere l’attenzione per tempi prolungati, anche in esperienze semplici come guardare un film. Un altro grave problema evidenziato è la mancanza di sonno: 3 adolescenti su 4 non dormono 8 ore a notte durante i giorni di scuola. Fanno fatica ad addormentarsi o, se si svegliano di notte, usano il telefono per giocare e navigare. La privazione del sonno può portare ad un aumento dell’ansia, dei disturbi alimentari, degli stati depressivi e di altri disagi.

L’Emilia-Romagna ha quindi varato un piano per contrastare questi effetti negativi, per imparare a convivere con i dispositivi digitali