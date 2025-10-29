Questa mattina, durante mirati controlli presso il mercato di Piazza Sighinolfi, agenti della Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore, hanno sorpreso un ambulante che effettuava abusivamente la vendita di coltelli di vario tipo.

Durante le verifiche, gli operatori notavano due posteggi nei quali erano esposti in vendita numerosi strumenti da punta e da taglio, sorprendendo l’ambulante, un 40enne straniero, che si è giustificato asserendo di essere un collaboratore familiare del titolare della concessione.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non risultava in possesso del prescritto titolo autorizzativo per cui gli agenti hanno proceduto a denunciarlo con il contestuale sequestro della merce (184 oggetti da taglio e punta, di varie tipologie e dimensioni).

L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti controlli della Polizia Locale di Ravenna, in materia commerciale, volti a tutelare la sicurezza dei cittadini e la regolarità delle attività economiche sul territorio.