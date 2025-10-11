Il G.I.P del Tribunale di Ravenna, condividendo le risultanze delle investigazioni svolte dalla Polizia Locale di Ravenna, ha disposto la convalida del sequestro preventivo di un terremo in via Chiavica Romea, nonché dei veicoli a motore, rimorchi e altri materiali lì abbandonati e parcheggiati.

Nella giornata del 24 settembre, operatori della Polizia Locale dell’Ufficio Edilizia sono intervenuti nell’area procedendo al suo sequestro per contrastare l’illecita attività di abusivismo edilizio perpetrata dal proprietario, che aveva trasformato, senza alcun titolo autorizzativo, una zona rurale agricola in un’area commerciale, adibendola in modo stabile e duraturo a deposito.

Gli accertamenti effettuati presso il sito, hanno infatti evidenziato la persistenza di gravi violazioni edilizio-urbanistiche e il terreno agricolo, già oggetto di segnalazioni in Procura e di ordinanze comunali di ripristino dello stato dei luoghi sistematicamente disattese, ha continuato invece a essere adibito a deposito permanente di veicoli destinati all’autotrasporto per conto terzi, con un progressivo aggravio delle conseguenze dannose per il territorio.

Il proprietario del terreno, un 56enne residente nel bolognese, è stato perciò denunciato per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, nonché per esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire.