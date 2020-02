“Abitare il territorio”: Il Comune mette in campo 157 progetti culturali per far conoscere e vivere le comunità del territorio

Sono 157 i progetti contenuti nel documento Abitare il Territorio, in crescita rispetto agli anni precedenti, che raccoglie le iniziative culturali rivolte alla popolazione residente nelle comunità del forese e del centro cittadino. Un documento di programmazione che si rinnova nei contenuti e nelle proposte, grazie all’avvio di diverse collaborazioni con nuove realtà associative territoriali.

I progetti si concretizzano grazie al lavoro dell’unità organizzativa Decentramento del Comune e l’apporto fondamentale delle molteplici istituzioni, associazioni, soggetti coinvolti, a partire da tantissimi singoli volontari.

Di rilevanza sempre maggiore si confermano le settimane estive di Lavori in Comune, rivolte agli adolescenti, così come i laboratori creativi, le letture animate per bambini organizzati in collaborazione con le biblioteche decentrate e i gruppi volontari di lettori e lettrici, le iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali e del dialetto, oltre a percorsi di conoscenza della storia, della natura, dell’ambiente, degli animali. E molto altro.

Tra i tanti progetti ricordiamo ad esempio “Un tocco d’arte in Darsena” che ha abbellito attraverso la realizzazione di murales alcune zone del territorio della Darsena. L’idea vincente è stata quella di aver coinvolto ragazzi e ragazze della Scuola Secondaria di Primo grado Montanari e del Liceo Artistico Nervi-Severini.

Per quanto riguarda l’area di Mezzano, il progetto “Il genitore che fa la differenza 2.0”, spazia dallo sport all’uso del digitale, coinvolgono direttamente gli adulti e i ragazzi attraverso la testimonianza di ospiti esperti.