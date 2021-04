Neve sulle colline dopo i giorni di caldo della settimana scorsa. La precipitazione è iniziata nel pomeriggio di martedì ed è continuata per diverse ore. Preoccupazione fra gli agricoltori poiché, già prima dell’inizio della primavera, molte coltivazioni erano in fioritura. Cattive notizie in questo senso arrivano anche dalle previsioni meteo con basse temperature previste per le prossime notti e nei momenti più critici per la vegetazione nei campi, all’alba e alle prime luci del giorno.