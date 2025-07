I cittadini residenti nel territorio del comune di Ravenna, titolari di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma, che hanno acquistato o acquisteranno un abbonamento annuale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 luglio 2025, sostenendo un costo superiore ai 50 euro, potranno chiederne il rimborso.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 31 agosto 2025 all’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento:

– Start Romagna per il trasporto pubblico locale (Tpl)

– Trenitalia (Tper) per gli abbonamenti al trasporto su ferro

Il rimborso, che avverrà a partire da novembre 2025, è pari al 70% del costo effettivamente sostenuto dall’utente per l’acquisto dell’abbonamento, ma aumenta al 100% per gli abbonamenti Under 26.

Gli utenti sprovvisti di collegamento a internet possono rivolgersi agli uffici del Punto digitale facile per ricevere assistenza gratuita, previo appuntamento, telefonando allo 0544.482482

Sportello Polifunzionale, via Berlinguer 30, lunedì dalle 9 alle 12; martedì mercoledì giovedì e sabato dalle 8 alle 13.

Uffici decentrati

Casa delle culture, piazza Medaglie d’Oro 4, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e sabato dalle 9 alle 11;

Centro Immigrati, via Oriani 44, lunedì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30;

CittAttiva Ravenna, via Carducci, 14, martedì dalle 14 alle 19 e mercoledì dalle 8 alle 13;

Biblioteca di Piangipane, piazza XXII giugno 1944 numero 6, giovedì dalle 8 alle 13;

Mezzano, piazza della Repubblica 10, mercoledì dalle 8 alle 13;

San Pietro in Vincoli, via Pistocchi 41/A, lunedì e venerdì dalle 8 alle 13.

Progetti Speciali con apertura al pubblico:

CMC Ausl Romagna, circonvallazione Fiume Abbandonato 134, giovedì dalle 8 alle 13;

Centro Commerciale ESP, via Bussato, venerdì dalle 15.30 alle 19.