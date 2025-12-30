Il “fleximan” romagnolo, o qualche suo emule, è tornato a colpire prima dell’alba del 30 dicembre, a Mezzano, sulla Reale, dove è stato abbattuto l’autovelox attivo 24 ore su 24. Secondo le prime indagini, l’azione dovrebbe essere stata condotta fra le 2 e le 4 di mattina. Dopo la scoperta, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale.

Come per tutti gli altri casi sviluppatisi in provincia di Ravenna, fra il 2023 e il 2024, saranno ora le forze dell’ordine e la magistratura a dover far luce su quanto avvenuto. Tre furono gli apparecchi abbattuti nel ravennate (via Faentina, via Dismano, via Ravegnana), uno a Castel Bolognese e uno a Faenza, sulla circonvallazione.

Installato nel 2023, l’autovelox era attivo per entrambi i sensi di marcia, in un tratto della Reale dove è presente il limite dei 50 Km/h.