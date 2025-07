Abbattuti 10 pini a Lido di Savio. Il Tar aveva respinto il riocorso dei cittadini

Infine, i pini di Lido di Savio sono stati abbattuti. Dopo un anno di battaglia da parte del gruppo di cittadini e attivisti ‘Salviamo i pini’, 10 esemplari di viale Romagna sono stati tagliati questa mattina sotto gli occhi impotenti dei manifestanti, che non sono riusciti a interrompere il lavoro. L’esito era prevedibile dopo che il Tar dell’Emilia-Romagna aveva respinto il ricorso dei cittadini contro l’ordinanza del Comune di Ravenna. Raccolte firme, presidi, esposti e ricorsi non sono bastati. Il gruppo ieri ha fatto sapere di aver depositato un appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar, ma nel frattempo viale Romagna conta 10 esemplari in meno.