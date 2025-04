Domani, martedì 22 aprile, alle 7.30 si terrà un presidio contestuale al tentativo di abbattimento dei pini di Viale Romagna a Lido di Savio (angolo con via Meldola). Il presidio è promosso dalle cittadine e cittadini del gruppo Salviamo gli alberi di Lido di Savio e Ravenna. Il giorno di Pasqua c’è stato un altro presidio ed altri ancora lo avevano preceduto. E poi nei mesi si sono succedute iniziative, raccolte di firme, richieste di incontro con gli assessori competenti, riunioni presso il Palazzo Municipale, flash mob, relazioni di esperti agronomi, ricorsi avanti il Tribunale civile e quello amministrativo.

“Tutto ciò non ha portato ad alcun ripensamento dell’Amministrazione ravennate di centrosinistra, che a Lido di Savio si incaponisce ad attuare un assurdo progetto, finanziato dal PNRR, per distruggere alberature urbane nella loro maturità e sostituirle con giovani bacchetti di frassino, stravolgendo Viale Romagna” critica Ravenna In Comune.

“In via Maggiore a Ravenna, invece, sono assurdamente dei lecci ad essere piantumati al posto dei pini. Quello che colpisce di più in questa vicenda è il fastidio che continua palesemente a dimostrare l’Amministrazione comunale verso l’impegno della cittadinanza che si è attivata. Certo, ieri era presente l’opposizione e non la Giunta uscente, ma prima di ieri i tentativi di interlocuzione con l’Amministrazione sono stati numerosissimi. Eppure sembra che, mentre a parole si loda il senso civico quando resta un concetto astratto, non appena l’impegno si concretizza in richieste e proposte, questo venga vissuto come un inopportuno intralcio da parte di PD & soci”.

Ravenna in Comune ha seguito sin dall’inizio questa vicenda (così come quella di Via Maggiore e le altre che stanno interessando altre zone del Comune) e da subito ha dimostrato solidarietà con chi si impegna nella salvaguardia dei pini: “Senza alcuna intenzione di “metterci il cappello” o di cercare di appropriarsi della guida di una lotta che nasce dal basso e che è intrinsecamente politica ma non partitica. Invitiamo pertanto chiunque possa a partecipare domani mattina al presidio per dar modo alla giustizia di esaminare la questione con ancora le alberature in sito. Dopo sarà troppo tardi. Resistere, resistere, resistere”.