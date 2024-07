Abbattimento pini in via Maggiore, protesta e manifestazione di alcuni cittadini

Un gruppo spontaneo di cittadini questa mattina alle 7 ha protestato per l’abbattimento di 8 pini necessari dopo i responsi delle prove di trazione. Il comitato “Salviamo i pini di Lido di Savio” per la tutela degli alberi desidera lanciare un appello in merito agli abbattimenti di alberi che stanno imperversando nel nostro Comune; abbattimenti che rappresentano un danno alla salute, alla vivibilità delle città sempre più roventi, al decoro, al valore degli immobili, all’ambiente, alla biodiversità e alle specie nidificanti. In un periodo di siccità, di eventi estremi e di cambiamenti climatici, il verde pubblico, specialmente se storico, dovrebbe essere considerato intoccabile e, se problematico, tutelato e curato in tutti i modi possibili prima di giungere alla soluzione estrema. Assistiamo invece alla sistematica distruzione di alberature di pregio, persino quelle sane e solo per un vezzo di qualche progettista. Distruzione che si traduce, nel migliore dei casi, nella sostituzione con alberelli rinsecchiti che non di rado muoiono e sono incapaci di sopperire quelli già grandi abbattuti.