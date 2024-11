Abbattimento pini di Lido di Savio: nuovo acceso confronto in consiglio comunale

Nuova animato confronto sull’abbattimento dei pini di Lido di Savio. In consiglio comunale finisce in rissa verbale. Espulso il consigliere comunale Esposito, di Fratelli d’Italia, dopo un duro scambio con il presidente del consiglio Buzzi, facente funzione per la discussione del presidente eletto e del vicepresidente del consiglio.

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha presentato un atto di indirizzo dove ha chiesto una variante al progetto del parco Marittimo per salvare dall’abbattimento i 71 alberi di viale Romagna. In realtà ormai in piedi ne rimangono molti meno. La gran parte dei pini dovrebbe essere sostituita con la piantumazione di 35 frassini. Eventualmente a disposizione anche una decina di querce.