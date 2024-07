Si sono svolte nella prima mattinata di oggi in via Maggiore le operazioni di abbattimento di cinque pini. Le operazioni sono state accompagnate dalla protesta di alcuni cittadini. Gli alberi, spiega il Comune in una nota stampa “avevano rilevato importanti profili di cedimento”.

“In seguito alle prove di “trazione controllata”, la procedura più consona alla valutazione della stabilità e alla classificazione della propensione al cedimento o meno dell’albero, effettuate nei giorni scorsi da parte dei tecnici incaricati dalla società in house Azimut, la situazione delle alberature era stata catalogata nel livello massimo di allerta. L’Amministrazione comunale e i competenti Uffici tecnici, sulla scorta dei risultati riscontrati dagli agronomi incaricati al controllo, hanno convenuto di procedere all’immediata rimozione delle piante al fine di tutelare la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica, in un tratto ad alta intensità di traffico sia veicolare che di persone come via Maggiore”.