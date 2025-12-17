Nella giornata di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 19enne di origini straniere, senza fissa dimora, per essersi reso responsabile di danneggiamento aggravato.

I fatti sono accaduti durante la notte, quando una telefonata pervenuta al 112, da parte di una guardia giurata in servizio presso l’Ospedale Civile “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, segnalava che una persona, uscendo dalla struttura, si era diretta verso la sbarra che delimita l’accesso in via Missiroli, regolarmente abbassata, e volontariamente aveva iniziato a scardinarla, fino ad abbatterla. L’uomo si è poi allontanato, seguito dalla guardia giurata.

Due “gazzelle”, già in impegnate sul territorio, hanno raggiunto velocemente la zona e hanno individuato l’autore del vandalismo, grazie alle indicazioni della guardia giurata. Il giovane, che già nella nottata precedente si era reso protagonista di altri danneggiamenti ai danni di alcuni locali del centro, per i quali era stato denunciato dalla Questura di Ravenna, è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato.

Nel pomeriggio di ieri è comparso davanti al giudice di Ravenna, il quale ha convalidato il suo arresto e lo ha poi rimesso in libertà.