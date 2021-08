Abbandoni e rinunce di proprietà, dati preoccupanti. Enpa: “Manca il senso di responsabilità”

Animali ritenuti di troppo, di cui ci si vuole solo disfare. Anche a Ravenna, in coincidenza con la pandemia, si sta aggravando la situazione legata agli animali d’affezione, in particolare ai cani. Abbandoni, ma soprattutto rinunce di proprietà: persone che per diversi motivi si presentano alle associazioni o al canile perché non desiderano più avere un cane in famiglia. A lanciare l’allarme è L’Enpa di Ravenna che evidenzia una mancanza di responsabilità fra coloro che inizialmente decidono di accogliere un animale in casa.