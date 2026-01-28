Il 2026 sarà un anno particolare per l’associazione di Protezione Civile AARI-CB Lugo. Il 16 novembre ricorrono infatti i 50 anni dalla sua fondazione. Mezzo secolo di volontariato, di attività, di interventi di sicurezza, di sostegno alla popolazione.

Per ricordare i primi 50 anni di attività, l’attuale Consiglio direttivo dell’associazione ha previsto un calendario di appuntamenti e di iniziative che fungeranno, durante tutto il 2026, quale lunga e doverosa celebrazione dell’impegno di centinaia di volontari che nel corso dei decenni hanno vestito la divisa per aiutare il prossimo. Per tutto l’anno inoltre, verrà utilizzato il logo che ricorda i 50 anni, pensato proprio come simbolo di un traguardo così importante.

Il programma di base prevede queste date:

Dall’8 al 13 aprile 2026 in Sala Baracca nella Rocca Estense di Lugo la mostra “AARI CB-Lugo. 50 anni di noi e di voi” con l’esposizione di materiale, documenti e attrezzatura utilizzata in cinque decenni di attività sul territorio.

Domenica 27 settembre 2026 ore 18.30 Santa Messa alla Collegiata di Lugo per S. Pio da Pietralcina, Santo Patrono dei volontari della Protezione Civile. Iniziativa aperta a tutte le associazioni di Protezione Civile della provincia di Ravenna, con benedizione dei mezzi presenti al termine della celebrazione eucaristica.

Sabato 17 ottobre 2026 "Open Day" della sede dell'associazione nel parco Berardi di Lugo per mostrare i mezzi a disposizione per gli interventi e per raccontare a tutti i presenti le attività e gli impegni dei volontari durante il servizio.

Sabato 14 novembre 2026 il Convegno dal titolo "Le nuove tecnologie al servizio della prevenzione e previsione nel sistema della Protezione Civile" dedicato a argomenti come l'utilizzo dei droni e dell'Intelligenza Artificiale. Iniziativa pubblica promossa a pochi giorni dai 50 anni dell'associazione.

Ulteriori dettagli sulle iniziative e sul programma dettagliato verranno diffuse nelle prossime settimane e a ridosso degli eventi previsti.