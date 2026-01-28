Il 2026 sarà un anno particolare per l’associazione di Protezione Civile AARI-CB Lugo. Il 16 novembre ricorrono infatti i 50 anni dalla sua fondazione. Mezzo secolo di volontariato, di attività, di interventi di sicurezza, di sostegno alla popolazione.
Per ricordare i primi 50 anni di attività, l’attuale Consiglio direttivo dell’associazione ha previsto un calendario di appuntamenti e di iniziative che fungeranno, durante tutto il 2026, quale lunga e doverosa celebrazione dell’impegno di centinaia di volontari che nel corso dei decenni hanno vestito la divisa per aiutare il prossimo. Per tutto l’anno inoltre, verrà utilizzato il logo che ricorda i 50 anni, pensato proprio come simbolo di un traguardo così importante.
Il programma di base prevede queste date:
- Dall’8 al 13 aprile 2026 in Sala Baracca nella Rocca Estense di Lugo la mostra “AARI CB-Lugo. 50 anni di noi e di voi” con l’esposizione di materiale, documenti e attrezzatura utilizzata in cinque decenni di attività sul territorio.
- Domenica 27 settembre 2026 ore 18.30 Santa Messa alla Collegiata di Lugo per S. Pio da Pietralcina, Santo Patrono dei volontari della Protezione Civile. Iniziativa aperta a tutte le associazioni di Protezione Civile della provincia di Ravenna, con benedizione dei mezzi presenti al termine della celebrazione eucaristica.
- Sabato 17 ottobre 2026 “Open Day” della sede dell’associazione nel parco Berardi di Lugo per mostrare i mezzi a disposizione per gli interventi e per raccontare a tutti i presenti le attività e gli impegni dei volontari durante il servizio.
- Sabato 14 novembre 2026 il Convegno dal titolo “Le nuove tecnologie al servizio della prevenzione e previsione nel sistema della Protezione Civile” dedicato a argomenti come l’utilizzo dei droni e dell’Intelligenza Artificiale. Iniziativa pubblica promossa a pochi giorni dai 50 anni dell’associazione.
Ulteriori dettagli sulle iniziative e sul programma dettagliato verranno diffuse nelle prossime settimane e a ridosso degli eventi previsti.