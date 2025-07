Dalle 22 di venerdì 25 luglio alle 6 di sabato 26 lugliio, sarà chiuso il tratto dell’A14 Dir tra lo svincolo di Cotignola e l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto, in direzione proprio dell’A14. La chiusura è dovuta a lavori per il nuovo asfalto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cotignola, percorrere la viabilità ordinaria: via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.