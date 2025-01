Immissione sulla statale 16 Adriatica chiusa nella notte fra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio a Ravenna. Per lavori di ripristino della corsia di immissione, causa incidente stradale, lo svincolo per l’Adriatica dell’autostrada A14 dir, per chi è diretto verso Lugo, rimarrà chiuso per una notte. Inizio lavori a partire dalle 22. Lo svincolo riaprirà alle 6 di mattina di mercoledì.