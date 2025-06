Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e la Diramazione di Ravenna, in direzione di Ancona, si registrano 12 km di coda, con tendenza all’aumento, per il ribaltamento di un camion carico di sabbia avvenuto all’altezza del km 54.

Il traffico defluisce su 2 corsie.

In direzione opposta, verso Bologna, si è formata una coda di 4 km per curiosi, tra Faenza e Imola.

A chi è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna e dopo aver percorso la strada statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Faenza.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.