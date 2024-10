A Zattaglia la nuova alluvione ha lasciato dietro di sé molti danni

Sintria, affluente del Senio, nell’attraversare il paese, ha devastato case e terreni in via Molino Boldrino e in via Lame. La piena, carica di alberi e detriti, ha poi investito a valle diversi terreni a Villa Vezzano e distrutto il ponte in via Torre del Marino. La piena si è poi riversata sul Senio, contribuendo, a valle, all’esondazione a Tebano e agli allagamenti di Cotignola e Lugo.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite, ma è evidente la distruzione. Nuovamente allagato il campo sportivo. Sommerso dall’acqua il bacino artificiale in prossimità dell’incrocio con via Calbane.

Anche la collina è tornata a muoversi, franando. Oltre alla nuova frana, che ha ulteriormente ampliato la voragine sulla provinciale Valletta, in vetta, molte altre strade del territorio sono minacciate da smottamenti.