Nuovo appuntamento con la rassegna “Libri sotto l’argine”, curata dal Gruppo di lettura della Biblioteca di Villanova di Bagnacavallo: sabato 14 febbraio alle 16.30, presso la Sala di lettura Gagliarini in piazza Lieto Pezzi 1 a Villanova, Paolo Miserocchi presenterà il libro “Papà è in bagno”, pubblicato dalla Società Editrice “Il Ponte Vecchio”. L’autore dialogherà con la editor Beatrice Valeriani.

Protagonista del romanzo è Marco, un bambino di otto anni che osserva il mondo dal suo personale punto di vista, fatto di altezze reali e simboliche: dall’alto di un palazzo, dal sellino della bicicletta lanciata in discesa insieme al nonno, ma soprattutto dall’alto della sua immaginazione. È curioso, autonomo, capace di giocare con gli amici e allo stesso tempo di ritagliarsi spazi propri; prova a dialogare con un padre introverso, si misura con una madre presente e con figure familiari vivaci e complementari come la nonna e lo zio. Attraverso i suoi occhi si ricompone il ritratto di un’Italia degli anni Settanta che cresce, cambia, sogna.

Il romanzo intreccia memoria e formazione, restituendo con leggerezza e precisione il paesaggio affettivo di un’infanzia in cui l’esperienza quotidiana diventa occasione di scoperta e di confronto con il mondo degli adulti.

Paolo Miserocchi è nato a Cesena nel 1972. Dopo gli studi ha intrapreso un percorso professionale nel settore della grafica e della decorazione pubblicitaria, ambito nel quale ha maturato un’esperienza pluriennale. Coltiva da sempre interessi legati alla scrittura, alla fotografia e alle arti espressive. “Papà è in bagno” rappresenta il suo esordio narrativo.

La rassegna “Libri sotto l’argine” è promossa con la collaborazione della Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo e dell’associazione Il Senato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

