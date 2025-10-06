Nel fine settimana a Villanova di Bagnacavallo sono stati festeggiati due importanti compleanni: sabato 4 ottobre ha compiuto cento anni Alba Tasselli, mentre domenica 5 ottobre ha raggiunto lo stesso traguardo Onelia Sabbioni.

A portar loro gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza è stata l’assessora Cristina Baldini, che ha partecipato alle due feste portando un omaggio floreale e una pergamena ricordo.

Nata a Glorie di Ravenna, Alba Tasselli proviene da una famiglia numerosa, con tre fratelli maschi. «Lasciò la scuola in terza elementare per imparare a fare la sarta – raccontano i familiari – un’arte che è rimasta la sua passione per tutta la vita, anche quando lavorava solo per la famiglia». Dopo la guerra lavorò per la Cooperativa braccianti e conserva «ricordi vivissimi dei periodi trascorsi nelle risaie, che si raggiungevano in gruppo in bicicletta». Sposatasi, si trasferì a Villanova e continuò a svolgere il mestiere di contadina. Vedova da quindici anni, oggi vive con la figlia.

Domenica 5 ottobre è stata poi festeggiata alla Casa dei nonni di Villanova Onelia Sabbioni. «La sua lunga vita è stata costellata da momenti felici e difficili, che ha sempre affrontato con grande forza d’animo», ricordano i familiari. Il lavoro ha avuto un ruolo centrale nella sua esistenza, «dalle attività agricole alla lavorazione delle erbe palustri».

Sposata nel 1948 con Guerrino Rossetti, edicolante e gestore della pesa pubblica di Villanova, ha avuto tre figli e ha condiviso con il marito «anni di grande intesa e serenità fino alla sua scomparsa nel 1992». Oggi Onelia vive alla Casa dei nonni, dove è accudita con affetto «e la si sente intonare spesso motivetti del tempo passato».