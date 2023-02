Dal 14 al 17 febbraio l’azienda di Bagnacavallo sarà al Biofach a Norimberga Dal 14 al 17 febbraio a Norimberga, in Germania, prenderà vita l’edizione 2023 del Biofach, l’evento fieristico internazionale più importante dedicato all’alimentazione biologica. Nella precedente edizione si sono registrati quasi 1500 espositori e circa 15.000 presenze provenienti da 139 Paesi del mondo. Fra questi, in rappresentanza del Made in Italy agroalimentare, anche Natura Nuova, l’azienda di Bagnacavallo (RA) specializzata nella produzione di prodotti a base di frutta fresca e di ingredienti vegetali, da oltre vent’anni attenta al biologico.

Per questa edizione del Biofach, Natura Nuova si presenterà con uno stand interamente dedicato a Frullà (Hall 5, Stand 5-181), brand che identifica prodotti a base di frutta fresca frullata senza zuccheri e senza conservanti aggiunti, e in questo caso specifico esclusivamente la ricca linea di prodotti biologici, sia in vaschetta sia nel sacchetto richiudibile. In particolare presenterà la linea Frullà Baby Fruit, al momento distribuita esclusivamente nel mercato estero. Cinque le referenze bio, nel sacchetto richiudibile, di cui due assolute novità che debuttano proprio al Biofach: mela-mango-banana e mela-mirtillo-avena.