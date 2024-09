“A Traversara non chiuderà la caserma dei Carabinieri”: il prefetto contro la falsa notizia

La caserma dei Carabinieri di Traversara non chiude. Il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, è stato costretto a smentire una fake news che da qualche giorno stava prendendo sempre più piede fra la popolazione di Bagnacavallo dopo l’alluvione. La caserma dei Carabinieri, fortemente danneggiata come tutto il paese, sarà ripristinata e rimarrà a Traversara. In attesa della riapertura, sarà operativa una stazione mobile, nell’area sempre della caserma, per rispondere alle esigenze della popolazione