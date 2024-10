A Traversara nasce un nuovo comitato dopo l’alluvione. Dai residenti diversi esposti

A Traversara è nato un nuovo comitato dopo l’alluvione che ha devastato il paese. Per molte famiglie si parla di quattro alluvioni in 17 mesi, dopo la falla creatasi venerdì scorso nell’argine in ricostruzione. Nel pomeriggio di domenica si è tenuta la prima riunione per tracciare un bilancio di quanto avvenuto, raccogliere le adesioni, decidere quali azioni intraprendere. Il neonato comitato sarà presente il 17 ottobre alla manifestazione a Bologna indetta dal comitato ravennate “Noi ci siamo”.

Traversara conta su 500 persone. La prima riunione ha visto la partecipazione di una cinquantina di residenti.