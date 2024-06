A Tebano “Acque e miracoli”, anteprima dell’Arena delle Balle di Paglia

A Tebano “Acque e miracoli”, dall’1 al 4 luglio, anteprima dell’Arena delle Balle di Paglia. È l’ottava edizione dell’appuntamento culturale organizzato dall’associazione Amici del Fiume Senio, con la collaborazione del Polo Tecnologico di Tebano, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e di Primola Cotignola. Al centro come sempre l’ambiente e, per l’edizione 2024, il centenario della nascita di Franco Basaglia, la cui legge chiuse i manicomi. Nell’area dell’ex pesa di Tebano, al civico 54 di via Tebano, oggi sede di Terre Naldi, saranno organizzate camminate, approfondimenti socio-culturali, spettacoli di teatro e concerti