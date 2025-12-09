Sarà il duo formato dal soprano crossover Tatiana Previati e dal baritono-pianista romagnolo Raffaello Bellavista ad aprire ufficialmente, il 12 dicembre 2025 alle 19.30, il Caruso – De Curtis Sorrento International Singing Festival Competition. L’inaugurazione si svolgerà nella cornice unica del Grand Hotel Excelsior Vittoria, lo stesso luogo dove Lucio Dalla compose il celebre brano Caruso, da sempre simbolo del profondo legame tra Sorrento ed Enrico Caruso.

Un’apertura di grande prestigio nel tempio della canzone “Caruso”

Esibirsi proprio lì, tra le mura che custodiscono la memoria del grande tenore e il ricordo della nascita di uno dei brani italiani più celebri al mondo, rappresenta un riconoscimento di altissimo profilo per i due artisti. La direzione del Festival ha scelto Previati e Bellavista per il loro stile elegante, versatile e capace di unire tradizione lirica e ricerca moderna.

Il Concerto di Apertura omaggerà la figura di Enrico Caruso attraverso un percorso musicale che intreccia lirica, crossover e narrazione emotiva, offrendo al pubblico un linguaggio espressivo adatto sia agli appassionati dell’opera che ai neofiti.

Orgoglio romagnolo: Bellavista ospite d’onore del Festival

La presenza di Raffaello Bellavista in un ruolo così prestigioso rappresenta un motivo di orgoglio anche per la Romagna, che vede uno dei suoi artisti aprire un festival internazionale dedicato alla vocalità italiana e alla Canzone Classica Napoletana. Essere ospite d’onore nel luogo che ha ispirato Caruso significa entrare idealmente nella storia musicale che quel brano rappresenta, suggellando il livello artistico raggiunto dal baritono-pianista ravennate.

Il Festival–Concorso Caruso – De Curtis: tre giorni tra musica, storia e cultura

Organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento con il patrocinio del Comune di Sorrento, il festival si svolgerà dal 12 al 14 dicembre 2025, alternando:

prove del concorso lirico e crossover,

concerti vocali e strumentali,

conferenze dedicate alla voce e alla figura di Enrico Caruso,

appuntamenti enogastronomici legati ai gusti del grande tenore.

La giuria è composta da nomi di assoluto rilievo: Carlo Lepore (presidente), Massimo Iannone, Guido D’Onofrio, Aurora Cogliandro e Roberto Gottipavero, affiancati dal direttore artistico Paolo Scibilia.

Un ponte culturale tra tradizione partenopea e creatività romagnola

L’esibizione inaugurale di Previati e Bellavista crea un ideale ponte culturale: unisce la grande tradizione lirica napoletana, la sensibilità contemporanea del crossover e l’energia creativa della Romagna. Per i due artisti rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio; per la loro terra d’origine, una conferma della qualità e della vitalità dei talenti che sa esprimere.